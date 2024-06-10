Министр развития подчеркнула, что Германия не оказывает никакого давления на беженцев и не выплачивает никаких премий за возвращение

Германия не планирует давить на украинских беженцев, чтобы они возвращались домой, и они могут сами решать, когда уезжать назад в Украину. Как пишет Spiegel, об этом заявила министр развития страны Свенья Шульце.

"Решение о том, хотят ли они вернуться на родину и когда, остается за украинцами, которые нашли у нас убежище. Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает никаких премий за возвращение", - сказала Шульце.

В то же время Шульце отметила, что в Украине ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы. По ее словам, украинцы, ищущие защиты в Германии, Польше или других странах, могут внести свой вклад в решение этой проблемы. Однако нюанс заключается в том, что " профессиональная квалификация, которую они получают в Германии или других странах ЕС, еще не признается автоматически в Украине", - отметила она, призвав Украину как можно скорее решить этот вопрос.

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Украинские беженцы в Европе - новости

В начале мая немецкое издание Bild сообщило, что большинство украинских беженцев в Германии до сих пор не нашли работу. На тот момент в ФРГ было зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из них 716 000 трудоспособного возраста от 15 до 65 лет. При этом из них только 113 000 имеют официальную работу с соцпакетом и еще 36 000 частично заняты. Многие украинцы отмечали, что выплаты, которые они получают от социальной службы, "очень хорошие" и их хватает на жизнь.

В Чехии запустили пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой. Он предусматривает, что Прага оплатит беженцам билеты на автобус. Причем больным украинцам даже оплатят транспортировку в машине скорой помощи.

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