На эту программу выделили 5,5 миллиона крон.

В Чехии заработала программа помощи для украинцев, которые получили статус беженцев с временной защитой в стране и хотят вернуться на Родину.

Как сообщает Radio Prague International, Министерство внутренних дел Чехии запускает пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой. Он предусматривает, что Прага оплатит беженцам билеты на автобус. Причем больным украинцам даже оплатят транспортировку в машине скорой помощи.

Отмечается, что проект продлится с июня по ноябрь этого года. Чехия готова профинансировать билеты для 400 человек, а также организовать санитарный транспорт для 30 пациентов.

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Соответствующую концепцию правительство страны утвердило еще в середине мая. Из госбюджета Чехии на эту программу выделили 5,5 миллиона крон. Беженцы смогут только один раз воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения.

Изменения для украинских беженцев за рубежом

Как писал УНИАН, в Германии предложили создать фиксированную систему распределения украинских беженцев в масштабах всего Европейского Союза.

Хотя более половины украинцев за рубежом все еще планирует вернуться в родную страну. Однако возросло количество беженцев, которым больше нравится жить за границей, чем в Украине.

В конце мая стало известно, что в Ирландии скоро будет закрыто значительное количество центров для украинских беженцев. Такие действия будут внедрять из-за новой политики, которая предусматривает предоставление жилья людям, нуждающимся во временной защите, только на 90 дней.

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