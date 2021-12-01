Новые санкции официально вступят в силу 2 декабря, отметил журналист.

В пятый пакет санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко в Беларуси попадут 17 человек и 11 учреждений.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" пятому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси – 17 человек и 11 учреждений. В Официальном журнале ЕС будет опубликовано завтра. Работа над шестым пакетом началась, но рано говорить сейчас о количестве человек. Может быть готовым в январе-феврале", – подчеркнул Йозвяк.

Читайте такжеЛукашенко развязал против Евросоюза гибридную войну – премьер ПольшиНапомним, новый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси должен вступить в силу на этой неделе – 2 декабря.

Справка УНИАН. С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели. Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он разрешает ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытается переправлять их в Польшу, Литву и Латвию.

15 ноября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что "пятый пакет" санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси политически одобрен.

Автор: Виталий Саенко