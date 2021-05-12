Читайте такжеИндийские власти игнорировали предупреждения об опасной мутации коронавируса - СМИВакцины против COVID-19 с использованием матричной РНК, такие как Pfizer-BioNTech и Moderna, вероятно, способны "нейтрализовать" так называемый "индийский" вариант коронавируса - линии поколений B.1.617.
Об этом на пресс-конференции в среду, 12 мая, рассказал глава отдела вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС) Марко Кавалери.
По его словам, регулятор внимательно отслеживает новые данные об "индийском" штамме и существуют доказательства того, что такие вакцины могут ему противостоять.
"Данные кажутся довольно обнадеживающими в отношении того факта, что, по крайней мере, вакцины на основе матричной РНК смогут нейтрализовать этот вариант, хотя бы в той степени, которая гарантирует достаточную защиту", - сказал Кавалери, отвечая на вопрос о вакцинах против "индийского" штамма.
Он также отметил, что ЕАЛС не отрицает возможную эффективность против этого штамма и других векторных вакцин, однако сейчас регулятор ждет "реальных данных" о применении вакцины AstraZeneca в Индии.
EMA is monitoring very closely the data on the Indian variant. We are seeing promising evidence that mRNA vaccines would be able to neutralise this variant. #EMAPresser— EU Medicines Agency (@EMA_News) May 12, 2021
Коронавирусный кризис в Индии
- В Индии фиксируют антирекорды по количеству новых заражений коронавирусом. В мегаполисах страны ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля: от болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что вторая волна смертельного коронавируса в Индии была вызвана "идеальным" сочетанием массовых собраний, низким уровнем вакцинации и более заразными штаммами вируса.
- Кабинет министров Украины со 2 мая запретил пересекать государственную границу иностранцам, прибывшим из Индии.
- ВОЗ назвала "индийский" штамм коронавируса международной угрозой.
- В начале мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что "индийский" штамм, который является более опасным, чем другие, скоро появится в Украине.
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