В ямах может быть около 40 тел.

В Сальвадоре в доме бывшего полицейского нашли тела десятков женщин.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

На жуткую находку полиция наткнулась в рамках расследования - бывшего копа ранее задержали по подозрению в убийстве еще двух женщин, дочери и матери.

Во время обыска в его доме обнаружили несколько ям с телами. Большинство жертв - женщины. Некоторых убили еще два года назад.

Читайте такжеLego представил набор, посвященный сообществу ЛГБТК+ (видео)Следователи подозревают, что тел может быть около 40. На их эксгумацию понадобится около месяца.

К отделению полиции начали сходиться родственники пропавших без вести девочек и женщин. Прокуроры предполагают что в доме могут обнаружить тела девочек двух, семи и девяти лет.

Следователи считают, что мужчина не мог похоронить столько тел в одиночку, поэтому получили ордер на арест девяти человек, которые могли быть его сообщниками.

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Автор: Людмила Жерновская