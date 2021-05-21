В Сальвадоре в доме бывшего полицейского нашли тела десятков женщин.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
На жуткую находку полиция наткнулась в рамках расследования - бывшего копа ранее задержали по подозрению в убийстве еще двух женщин, дочери и матери.
Во время обыска в его доме обнаружили несколько ям с телами. Большинство жертв - женщины. Некоторых убили еще два года назад.
Читайте такжеLego представил набор, посвященный сообществу ЛГБТК+ (видео)Следователи подозревают, что тел может быть около 40. На их эксгумацию понадобится около месяца.
К отделению полиции начали сходиться родственники пропавших без вести девочек и женщин. Прокуроры предполагают что в доме могут обнаружить тела девочек двух, семи и девяти лет.
Следователи считают, что мужчина не мог похоронить столько тел в одиночку, поэтому получили ордер на арест девяти человек, которые могли быть его сообщниками.
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