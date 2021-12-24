На лечение женщины из Хуста волонтеры собирали деньги, болезнь сильно прогрессировала.

В Чехии умерла украинка, она заболела коронавирусом и попала в больницу. 30-летнюю женщину вводили в состояние искусственной комы, у нее на 70% были поражены легкие.

О смерти украинки в Facebook сообщила ее знакомая. Две недели назад женщине собирали средства на лечение, однако болезнь оказалась сильнее.

30-летняя Рената приехала в Чехию из Закарпатья, раньше она жила в Хусте. 10 декабря на странице общественной организации "Волонтеры Закарпатья" в Facebook появилась информация о том, что женщина заразилась коронавирусом и нуждается в помощи.

Уже на четвертый день болезнь сильно прогрессировала. Украинка имела поражение легких на 70%, врачи ввели ее в искусственную кому. Средств на лечение не хватало, поэтому волонтеры просили неравнодушных украинцев о помощи.

Сегодня, 24 декабря, подруга украинки сообщила печальную весть. Украинка не выжила, коронавирус оказался сильнее.

"Спасибо всем за помощь. Ренатка умерла. Просим помолиться за упокой души Ирины. Бог забирает лучших людей", - написала она.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Чехии нашли тело пропавшего еще в июле украинского заробитчанина. На теле мужчины были следы удушения.

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