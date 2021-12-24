Уже на четвертый день болезнь сильно прогрессировала / фото - ua.depositphotos.com

В Чехии умерла украинка, она заболела коронавирусом и попала в больницу. 30-летнюю женщину вводили в состояние искусственной комы, у нее на 70% были поражены легкие.

О смерти украинки в Facebook сообщила ее знакомая. Две недели назад женщине собирали средства на лечение, однако болезнь оказалась сильнее.

30-летняя Рената приехала в Чехию из Закарпатья, раньше она жила в Хусте. 10 декабря на странице общественной организации "Волонтеры Закарпатья" в Facebook появилась информация о том, что женщина заразилась коронавирусом и нуждается в помощи.

Уже на четвертый день болезнь сильно прогрессировала. Украинка имела поражение легких на 70%, врачи ввели ее в искусственную кому. Средств на лечение не хватало, поэтому волонтеры просили неравнодушных украинцев о помощи.

Украинка умерла / скриншот - Facebook Maryanka Tomishch

Сегодня, 24 декабря, подруга украинки сообщила печальную весть. Украинка не выжила, коронавирус оказался сильнее.

"Спасибо всем за помощь. Ренатка умерла. Просим помолиться за упокой души Ирины. Бог забирает лучших людей", - написала она.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Чехии нашли тело пропавшего еще в июле украинского заробитчанина. На теле мужчины были следы удушения.

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