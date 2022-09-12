Житель Праги пробивал шины с апреля по сентябрь.

В Чехии мужчина пробивал шины на легковых авто, однако его интересовали только машины с украинскими номерами. Житель Праги орудовал дрелью, его уже задержали криминалисты отдела по экстремизму и терроризму.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Чехии.

Так, с середины апреля и по начало сентября мужчина повредил 35 шин на припаркованных машинах в Праге. Криминалисты обратили внимание на то, что злоумышленник выбирал только авто с украинскими номерами.

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"Именно поэтому мужчина привлечен к уголовной ответственности за уголовное преступление: порчу чужого имущества, совершенную из-за национальности, за которое грозит до трех лет лишения свободы", - уточнили в полиции.

Мужчину арестовали в начале прошлой недели сразу после преступления, когда он повредил два припаркованных автомобиля в Праге. Полиция уже установила, что ущерб от преступлений составляет около 100 тысяч крон (более 152 тысяч гривень).

"Он повредил шины сбоку так, чтобы их нельзя было потом отремонтировать. Мужчина признался, что повредил шины, это он делал с помощью аккумуляторной дрели", - добавили в полиции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Чехии украинских беженцев лишили права на бесплатную медицинскую страховку.

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