В Чехии 25 июля закончилось право украинских беженцев на медицинскую страховку, которую платило государство по умолчанию.
Об этом пишет Radio Prague International.
Отмечается, что теперь беженцы в возрасте от 18 до 65 лет обязаны сообщить, кто будет оплачивать медстрахование после 25 июля.
Информацию надо передать в страховую компанию, в которой были зарегистрированы, на специальном веб-сайте в течение восьми дней после окончания срока предварительной оплаты полиса.
Изменения коснутся почти 215 тысяч украинских беженцев. Они застрахованы в крупнейшей компании страны - Общей медицинской страховой компании (VZP).
Изначально планировалось, что государство автоматически будет оплачивать медстрахование за беженцев в течение одного года, но парламент сократил этот срок до 150 дней.
Напомним, в ООН заявили, что две третьи украинских беженцев пока не планируют возвращаться домой.
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