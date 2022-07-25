Услуга все это время действовала по умолчанию.

В Чехии 25 июля закончилось право украинских беженцев на медицинскую страховку, которую платило государство по умолчанию.

Об этом пишет Radio Prague International.

Отмечается, что теперь беженцы в возрасте от 18 до 65 лет обязаны сообщить, кто будет оплачивать медстрахование после 25 июля.

Информацию надо передать в страховую компанию, в которой были зарегистрированы, на специальном веб-сайте в течение восьми дней после окончания срока предварительной оплаты полиса.

Изменения коснутся почти 215 тысяч украинских беженцев. Они застрахованы в крупнейшей компании страны - Общей медицинской страховой компании (VZP).

Изначально планировалось, что государство автоматически будет оплачивать медстрахование за беженцев в течение одного года, но парламент сократил этот срок до 150 дней.

Напомним, в ООН заявили, что две третьи украинских беженцев пока не планируют возвращаться домой.

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