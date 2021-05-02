В Брюсселе противники локдауна устроили в парке вечеринку, чтобы показательно нарушить карантинные ограничения. Силовики разогнали участников водометами и слезоточивым газом.
Читайте такжеВ Брюсселе людей собрали на фейковый концерт, те поплатились (фото, видео)Как сообщает Reuters, люди откликнулись на пост в Facebook, который призвал собраться на несанкционированную вечеринку-протест против карантина. В четверг соцсеть в конце концов удалила сообщение по просьбе бельгийской прокуратуры, а потенциальных участников вечеринки правоохранители предупреждали о возможных задержаниях и штрафах.
Однако толпа преимущественно молодых людей все же собралась в парке в субботу, 1 мая. Акция началась мирно, собравшиеся скандировали "Свободу!", многие из них были без масок, которые в Брюсселе сейчас требуется носить обязательно в публичных местах. Полиция заявила, что участники нарушают ограничения, поэтому правоохранители должны вмешаться.
Для разгона нарушителей силовики использовали водометы и слезоточивый газ.
Люди также прошли маршем по центральной части города, требуя смягчения карантинных ограничений.
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