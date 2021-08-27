Британцы почувствовали "сильный химический запах".

Произошел взрыв в производственных помещениях в английском Лемингтоне.

Об этом сообщает BBC.

Спасатели отправились на место происшествия тушить пожар.

Полиция, в свою очередь, эвакуировала граждан с прилегающих улиц, перекрыв движение транспорта.

Жителям домов в радиусе 70 м приказали закрыть окна и двери.

Также к месту происшествия вызвали бригаду "скорой".

Взрыв в городке прогремел около 11:00 по местному времени. Британцы, обитающие неподалеку, вспоминают, как увидели большое темное облако над городом и услышали характерные звуки.

Одна из женщин, наблюдающих ЧП на улице, подтвердила в комментарии журналистам, что почувствовала "сильный химический запах".

Примерно с 11:00 из окон жилых домов видно пламя.

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Автор: Иван Бойко