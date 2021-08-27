Произошел взрыв в производственных помещениях в английском Лемингтоне.
Об этом сообщает BBC.
Спасатели отправились на место происшествия тушить пожар.
Полиция, в свою очередь, эвакуировала граждан с прилегающих улиц, перекрыв движение транспорта.
Жителям домов в радиусе 70 м приказали закрыть окна и двери.
Также к месту происшествия вызвали бригаду "скорой".
Взрыв в городке прогремел около 11:00 по местному времени. Британцы, обитающие неподалеку, вспоминают, как увидели большое темное облако над городом и услышали характерные звуки.
Одна из женщин, наблюдающих ЧП на улице, подтвердила в комментарии журналистам, что почувствовала "сильный химический запах".
Примерно с 11:00 из окон жилых домов видно пламя.
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