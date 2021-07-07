В МИД страны отметили, что британские корабли имеют полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом.

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины.

Об этом во время слушаний в Палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender.

Как отметил министр, британский корабль следовал кратчайшим и прямым маршрутом. "Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать", - заявил Рааб, передает ТСН со ссылкой на Feednews.

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Инцидент с британским эсминцем возле оккупированного Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender "незаконно вошел в территориальные воды РФ". В Минобороны РФ заявили, что корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Британии ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята экипажем за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что он проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признает аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

СМИ позже сообщили, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято именно Джонсоном.

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Автор: Ирина Погорелая