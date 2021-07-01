В Кремле хотят продемонстрировать, что имеют достаточно силы и наглости для жестких действий, считает глава МИД.

С помощью провокации вокруг британского эсминца HMS Defender Россия хотела сыграть на повышение ставок и показать свою силу, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Такое мнение министр высказал в интервью «Лиге».

«Это – попытка России показать свою силу и сыграть на повышение ставок. Потому что когда ты говоришь, что обстрелял другой военный корабль, то это почти акт агрессии. Соответственно, другая сторона должна на это как-то реагировать. И британцы отреагировали красиво и элегантно – сыграли на понижение ставок. Эскалация с Россией сейчас им не нужна», - пояснил он.

Кулеба отмечает, что это лишь один из эпизодов, в которых Россия пытается проявить себя сильной и жесткой.

«Путин постоянно повышает ставки, чтобы показать две вещи. Первая – "мы жахнем, если захотим". И вторая – создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или поднимать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько жесткая и решительная, как Москва. Любое обострение, к которому прибегает Россия, укладывается в эту логику. Просто случай с Defender стал особенно заметным», - продолжил министр.

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Он также прокомментировал мнение о том, что провокация с британским кораблем была направлена на срыв масштабных международных учений Sea Breeze в Черном море.

«Ничто не может сорвать учения Sea Breeze. Это игра мускулами, чтобы показать: сколько ни тренируйтесь, все равно реально к действиям здесь готовы только мы, у нас достаточно силы и наглости, чтобы к таким действиям прибегать. Вот сигнал, который Россия послала этим инцидентом с Defender», - заключил он.

Инцидент с британским эсминцем возле Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender незаконно вторгся в «территориальные воды РФ». В Минобороны РФ заявили, что корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Великобритании ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята экипажем за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что Defender проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признают аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

СМИ в дальнейшем сообщили, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято именно Джонсоном.

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Автор: Дмитрий Захаров