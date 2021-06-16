Президенты могут обсудить возвращение послов в США и Россию.

На встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина будет обсуждаться принудительная посадка самолета в Минске, хакерские атаки на ведомства США и безопасность в сфере вооружений.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Представитель администрации рассказал журналистам, что президенты могут обсудить возвращение послов в США и Россию. Также Байден поднимет вопрос безопасности киберпространства.

"Президент ясно даст понять, что если мы увидим значительные виды киберактивности, как это было с SolarWinds, он отреагирует так же, как и с SolarWinds, - сказал представитель.

Читайте такжеСтало известно, сколько продлится встреча Байдена и ПутинаОн отметил, что реакция на SolarWinds показала, что подобного Соединенные Штаты не потерпят.

Также президенты обсудят безопасность в сфере вооружений и контроль над ними.

"К 2026 году заканчивается срок действия нового СНВ. И большая часть вопроса, на который они попытаются ответить в ходе этих переговоров, заключается в том, что будет после него", - отметил он.

Также на встрече должны обсудить принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

"Байден уже публично заявил, что рассматривает это как вопиющий акт воздушного пиратства, полностью несовместимого с международными нормами и верховенством закона", - сказал представитель.

По его словам, в Белом доме хотят определить области национальных интересов Америки, в которых действия России, идущие вразрез с ними, будут встречены ответом.

Встреча Байдена и Путина

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также отметил, что США не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ ожидает, что президент Байден во время встречи с Путиным поставит вопрос об агрессивных действиях России в мире, контроль за стратегическими вооружениями и тему климатических изменений.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия на Донбассе не является препятствием для Украины на пути к вступлению в НАТО.

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Автор: Людмила Жерновская