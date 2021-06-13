Отношения между НАТО и РФ сейчас находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о косвенных указаниях на то, что Россия была причастна к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Об этом он рассказал в интервью британской радиостанции Times Radio в воскресенье, 13 июня, передает НВ.

По словам Столтенберга, детальные данные разведки о данном происшествии он разглашать не может, а посадка самолета была не только нарушением правил воздушного пространства, но и "атакой на демократическую оппозицию Беларуси".

"Мы знаем, что Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, в том числе и в обороне воздушного простор. Во-вторых, Россия одна из немногих стран, которая не признала абсолютно неприемлемым факт посадки самолета", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, может ли Россия быть причастна к инциденту.

Также генсек НАТО отметил, что отношения между Североатлантическим альянсом и РФ сейчас находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны".

"Мы видим модель поведения России. Кроме того, мы видим желание использовать вооруженные силы против соседей - Украины и Грузии. А также мы видим кибератаки, попытки вмешаться в наши политические демократические процессы, подорвать веру в наши институты и попытки разделить нас", - подчеркнул Столтенберг.

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Автор: Александр Топчий