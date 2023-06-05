Одна из пуль, выпущенных по машине, попала ему в туловище.

В России в Белгородской области сотрудники ДПС случайно ранили мобилизованного - он ехал в машине, по которой открыли огонь.

Как сообщает Baza, полицейские заметили белую "десятку" в районе села Крутой Лог. Машина проходила по ориентировке, поэтому сотрудники полиции попытались её остановить, однако водитель лишь дал газу и проехал мимо. Началась погоня. В ходе преследования сотрудники ДПС восемь раз выстрелили в машину. Последняя пуля попала точно в колесо, "десятка" остановилась.

Оказалось, что помимо водителя внутри сидел военнослужащий - 22-летний мобилизованный из Пскова. Одна из пуль, выпущенных по машине, попала ему в туловище, его госпитализировали в ближайшую больницу. Водителю "десятки" повезло больше - он не был ранен, ограничился штрафом за невыполнение требований сотрудников полиции.

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