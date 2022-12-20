В Беларуси на пять часов увеличат одну из зон ограничения полётов.
23 декабря 2022 года согласно NOTAMN O0923/22 с 10:00 до 15:00 (минское время) зона ограничения полётов над полигоном "Осиповичский" будет увеличена в высоту в два раза и ограничение будет распространяться на высоту до 20 км, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.
Также там отметили, что основная зона ограничения полётов на юге Беларуси продолжает действовать до 1 января 2023 г. и на данный момент не продлялась.
Угроза с воздуха со стороны Беларуси
В Украине часто объявляется масштабная воздушная тревога из-за полетов российских самолетов МиГ-31К, которые базируются в белорусском аэропорту "Мачулищи". 14 декабря российский самолет А-50У дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) пересек воздушное пространство Беларуси.
Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал тренировку российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в воздушном пространстве Беларуси.