Основная зона ограничения полётов на юге Беларуси продолжает действовать до 1 января 2023 года и на данный момент не продлялась.

В Беларуси на пять часов увеличат одну из зон ограничения полётов.

23 декабря 2022 года согласно NOTAMN O0923/22 с 10:00 до 15:00 (минское время) зона ограничения полётов над полигоном "Осиповичский" будет увеличена в высоту в два раза и ограничение будет распространяться на высоту до 20 км, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Также там отметили, что основная зона ограничения полётов на юге Беларуси продолжает действовать до 1 января 2023 г. и на данный момент не продлялась.

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Угроза с воздуха со стороны Беларуси

В Украине часто объявляется масштабная воздушная тревога из-за полетов российских самолетов МиГ-31К, которые базируются в белорусском аэропорту "Мачулищи". 14 декабря российский самолет А-50У дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) пересек воздушное пространство Беларуси.

Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал тренировку российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в воздушном пространстве Беларуси.

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