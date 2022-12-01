Российские самолеты взлетели в 14:12 и в 14:25 - карта воздушных тревог в Украине "покраснела".

По всей материковой Украине объявлена масштабная воздушная тревога после 14:00. Она может быть связана со взлетом российских самолетов МиГ-31К в беларуском аэропорту "Мачулищи".

О взлете двух самолетов сообщает "Белорускі Гаюн". "14:12 Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-92462. 14:25 Мачулищи. Взлет 2-го МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-92339", — говорится в сообщении.

Позже мониторинговая группа добавила, что указанные самолеты улетают из Беларуси в РФ на аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области:

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"Два МиГ-31К ВКС РФ с бортовыми номерами RF-92462 и RF-92339 улетают из Беларуси в РФ на аэродром "Саваслейка" (Нижегородская обл, РФ). Отметим, что там находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ".

В 15:03 в Мачулищах зафиксирован взлет 3-го МиГ-31К ВКС РФ с номером RF-92333.

Напомним, МиГ-31К может переносить ракеты "Кинжал". Наша ПВО не может перехватить эти ракеты, поэтому при возможном их запуске объявляется масштабная воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 14:45

Россия может нанести новый массированный удар - как предупреждали украинцев

После масштабного удара 23 ноября, когда вся Украина погрузилась во тьму, Россия, вероятно, готовит новую массированную атаку на объекты энергетики в нашей стране. Об этом предупреждал и президент Зеленский.

В МВД Украины заявляли, что для подготовки нового масштабного удара с воздуха РФ потребуется от 7 до 14 дней.

Цель России остается прежней - оставить всю Украину без света и тепла и подтолкнуть власти Киева к переговорам таким образом.

1 декабря 2022 года издание Spiegel написало, что следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежен. Эксперты предупреждают о новой мощной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs.

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