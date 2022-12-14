А-50 ВКС РФ под номером RF-93966 уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года.

Российский самолет А-50У дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) пересек воздушное пространство Беларуси.

Как пишет Беларускі Гаюн, борт ДРЛО А-50У ВКС РФ "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966 зашёл на посадку на аэродром в Мачулищах в районе 14:27 по киевскому времени.

А-50 ВКС РФ под номером RF-93966 уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года.

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Тогда СМИ ошибочно указали, что в Беларусь начали прибывать новые российские самолеты ДРЛО, и как вывод, что это может говорить о подготовке масштабной воздушной операции по бомбардировке Украины.

С первых дней полномасштабной войны в Беларуси находятся 4 подобных самолёта.

Самолеты ДРЛО А-50 – в чем угроза

А-50 может применяться для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей; для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Обстановка в Беларуси – актуальные новости

В настоящее время в Беларуси наблюдается новая активность российских войск. По данным Гаюна, первые подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в Бресте в сторону границы Украины.

Колонны техники двигаются юго-восточнее Бреста в Малориту.

Вместе с тем в Украине пока не видят угрозы наступления оккупантов с территории Беларуси. "Но такими действиями по совместным учениям, развертыванию региональной группировки войск, проверке боевой готовности – все это показывает, что Беларусь активно сотрудничает с Россией и действует по единому их замыслу", – подчеркнул спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

13 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Россия будет пытаться начать новое масштабное наступление уже этой зимой.

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