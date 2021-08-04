Колесникова обвиняется по трем статьям УК Беларуси.

В Беларуси начался суд над оппозиционеркой Марией Колесниковой, которой грозит до 12 лет тюрьмы.

Sputnik опубликовал видео, на котором видно, как Колесникова перед началом заседания станцевала в клетке и сложила руки сердечком на камеру.

Колесникова обвиняется по трем статьям УК Беларуси: призыв к действиям, угрожающим национальной безопасности; заговор с целью захвата власти; создание и руководство экстремистским формированием. Вместе с Колесниковой будут судить ее соратника - юриста Максима Знака.

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Похищение Колесниковой и дело против нее: что известно

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 августа стало известно, что Колесникова выступает подозреваемой в деле о "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

Автор: Денис Прядко