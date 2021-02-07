Колесникова удостоена премии фонда имени Герхарта и Ренаты Баум за "образцовый и впечатляющий вклад в создание свободного общества в Беларуси".

Одному из лидеров белорусской оппозиции Марие Колесниковой вручена премия в области прав человека фонда имени Герхарта и Ренаты Баум.

Читайте такжеВ Мьянме тысячи людей вышли на протест против военного переворота (фоторепортаж)Как сообщает Deutsche Welle, награждение прошло на фестивале новой музыки Eclat в немецком Штутгарте в воскресенье, 7 февраля.

Премию получила сестра Колесниковой Татьяна Хомич, так как сама активистка находится под стражей в Беларуси.

Колесникова награждается за "образцовый и впечатляющий вклад в создание свободного общества в Беларуси", говорится в почетной грамоте.

Учредители премии назвали Колесникову "светящимся символом белорусского оппозиционного движения" и отметили, что вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало она стала "женским символом сопротивления" в Беларуси.

Премия дотирована суммой в 10 тыс. евро.

"Премией отмечается мужество народа Беларуси - в особенности, белорусских женщин, - который уже много месяцев протестует против Александра Лукашенко", - подчеркнула руководитель фестиваля Eclat Кристине Фишер.

Хомич зачитала обращение Колесниковой, в котором та заявила, что "теперь мы точно знаем, что свобода внутри - и ни тюрьма, ни стены, ни решетки не способны ее убить".

"И свобода стоит того, чтобы за нее бороться", - уверена Колесникова.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

17 декабря Европейский Союз утвердил третий пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская