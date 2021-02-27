У президента отметили, что в ситуации с протестами в Армении он не поддерживает никакой политической силы.

Президент Армении Армен Саркисян отклонил просьбу премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении руководителя Генерального штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Пашинян обвинил Гаспаряна в якобы попытке военного переворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

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Как пояснили в пресс-службе, канцелярия армянского президента детально изучила предложение Пашиняна и пришла к выводу, что проект указа об увольнении главы Генштаба противоречит конституции Армении.

"Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями", - сообщили в канцелярии.

У Саркисяна отметили, что в ситуации с протестами в Армении он не поддерживает ни одну из политических сил.

"Еще раз подчеркиваем, что президент республики не поддерживает ни одну политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами", - подчеркнули в пресс-службе Саркисяна.

Напомним, 25 февраля глава Генштаба Армении призвал Пашиняна подать в отставку на фоне протестов в стране. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

После этого Пашинян заявил, что обратился к президенту страны с просьбой об увольнении главы Генштаба.

В Армении вечером 27 февраля началась акция протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие устроили марш по столице страны - Еревану.

Марш оппозиции транслируется в YouTube.

Требование оппозиции остается неизменным - немедленная отставка Пашиняна и его правительства, а также наказание за поражение в Нагорном Карабахе.

Марш начался после того, как президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генерального штаба Вооруженных сил страны.

Пашинян обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота после того, как тот призвал премьера выполнить требование протестующих и подать в отставку.

Напомним, отказ увольнять главу Генштаба президент Армении объяснил тем, что предложение Пашиняна не соответствует конституции страны.

Добавим, Пашинян исключил возможность бегства из Армении из-за попытки военного переворота.

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Автор: УНИАН