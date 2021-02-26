Армения охвачена протестами - страна оказалась в политическом кризисе.

В столице Армении Ереване протестующие устроили необычный перформенс, "расстреляв" премьер-министра страны с женой.

Соответствующее видео опубликовал белорусский оппозиционный Телеграм-канал Nexta.

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"Очень странное видео из Еревана. Протестующие зачем-то решили разыграть сценку расстрела премьер-министра Никола Пашиняна и его жены", - сказано в сообщении.

Протесты в Армении: что известно

С 25 февраля в столице Армении проходят масштабные протесты после того, как все высшее военное руководство страны потребовало отставки премьера Николы Пашиняна. Сам глава правительства назвал требования попыткой переворота и заявил, что это всего лишь эмоциональная реакция. Он вывел своих сторонников на улицы, где они устроили потасовку с оппозицией.

Заявление Генштаба поддержал бывший президент Роберт Кочарян. На сторону Пашиняна встали спецслужбы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе – 9 ноября. Оппозиция обвиняет премьера в предательстве национальных интересов после того, как часть территории Карабаха передали Азербайджану.

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Автор: УНИАН