Во время наступления группировки "Талибан" на афганскую провинцию Панджшер удерживающие эту территорию повстанцы убили один из ключевых командиров движения Мавлави Фасихуддин.
Об этом представители Фронта национального сопротивления Афганистана сообщили в своем Twitter.
"Мавлави Фасихуддин был убит вместе с шестью телохранителями в районе Пишгур провинции Панджшер", - утверждают они.
Якобы Фасихуддин погиб в ночь на 6 сентября.
В "Талибане" эту информацию не подтверждают. Однако утром этого же дня боевики уже не в первый раз объявили о захвате Панджшера - якобы некоторые позиции Фронта национального сопротивления Афганистана были разбиты, а остальные ополченцы бежали. В Фронте эту информацию опровергают.
Читайте такжеСын "Панджшерского льва" против террористов: афганец объявил войну "Талибану"Однако связанные с противостоянием источники утверждают, что их стратегические позиции подверглись авиаатаке ВВС Пакистана.
Кроме того, они заявили о гибели пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти.
Как уже сообщали УНИАН, лидер сопротивленцев Ахмад Масуд заявил о готовности прекратить боевые действия при условии начала мирных переговоров с "Талибаном". На этом фоне он призвал талибов прекратить наступление на Панджшер.