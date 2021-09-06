Сын "Панджшерского льва" призвал "Талибан" прекратить свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывести свои войска из Панджшера и Андараба.

Лидер "Фронт национального сопротивления" Афганистана Ахмад Масуд призвал талибов к перемирию, но те отвергли его предложение.

В воскресенье, 5 сентября, сын "Панджшерского льва" заявил в Facebook, что бойцы сопротивления готовы прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, если талибы выведут свои войска из региона.

"Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан" прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба. В этом случае руководство ФНС отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия", - написал он.

Однако талибы отвергли предложение Масуда о возможности перемирия в Панджшере, передает в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera.

"Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире", - приводит телеканал слова представителя политического офиса талибов.

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Ситуация в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Лидер антиталибской коалиции Ахмад Масуд отверг ультиматум исламистов, потребовавших в течение четырех часов передать им контроль над провинцией Панджшер. Сейчас в Панджшере идут боевые действия.

Кто такой Ахмад Масуд - сын "Панджшерского льва"

Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году

Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.

Автор: Денис Прядко