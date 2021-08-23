Ахмад Масуд заявил, что надеется на мирные переговоры с исламистами, но его силы готовы к бою.

Лидер антиталибской коалиции Ахмад Масуд отверг ультиматум исламистов, потребовавших в течение четырех часов передать им контроль над провинцией Панджшер.

Об этом сообщает "Аль-Арабия".

"Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять "Талибану", - заявил он.

Масуд призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием талибов, предупредив о неизбежности войны, если они не пойдут на диалог.

Лидер антиталибов отметил, что, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане, он готов простить им убийство своего отца - руководителя "Северного альянса".

В интервью Reuters он также заявил, что надеется на мирные переговоры с исламистами, но его силы готовы к бою.

"Мы хотим заставить талибов понять, что единственный путь вперед - это переговоры. Мы не хотим, чтобы началась война", - заявил Масуд.

При этом он подчеркнул, что его сторонники готовы сражаться, если силы "Талибана" попытаются вторгнуться в Панджшер.

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Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году

Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Денис Прядко