Боевики получили в свое распоряжение ценное военное снаряжение.

Армейский корпус ВС Афганистана, который удерживал военную базу на окраине города Кундуз, в почти полном составе сдался боевикам Талибана.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на двух афганских офицеров, которые пожелали сохранить анонимность.

Отмечается, что боевики получили в свое распоряжение ценное военное снаряжение корпуса, преимущественно американское.

Военная база в Кундузе держалась несколько дней. Ее сдача фактически означает полную утрату правительством контроля над городом.

Член местного совета Кундуза Заргул Алеми рассказала журналистам, что несколько дней назад с командирами корпуса встретились местные старейшины. Они просили прекратить сопротивление и пообещали, что Талибан не будет преследовать военных. Часть военных приняла предложение о капитуляции, остальные отступили в горы.

На момент капитуляции и дезертирства на базе предположительно находилось около двух тысяч бойцов. Дислоцированный там армейский корпус - один из семи в стране, отвечал за северный регион.

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Накануне сообщалось, что афганские боевики из движения "Талибан" захватили стратегически важный город Кундуз, который является одноименной провинции на северо-востоке страны.

300-тысячный Кундуз перешел под контроль талибов 8 августа. Он играет важную роль и для боевиков, и для властей, потому что находится на пути к другим провинциям, богатым полезными ископаемыми.

Напомним, что "Талибан" перешел в открытое наступление после того, как в этом году США объявили об окончании своей 21-летней военной кампании в Афганистане и выводе своих войск. Последние американские военные покинутт страну до 31 августа.

Автор: Дмитрий Захаров