Талибы тем временем вообще не подтверждают, что ведут бои в Кандагаре. Но они утверждают, что захватили несколько основных блокпостов.

В Афганистане продолжаются тяжелые бои в городе Кандагар, центре одноименной провинции на юге страны, и его окрестностях между правительственными силовыми структурами и силами исламистского антиправительственного движения «Талибан».

Бои в городе продолжаются второй день после того, как 9 июля талибы впервые ворвались в один из районов города, в предыдущие дни захватив несколько соседних с городом административных районов.

Национальная армия Афганистана заявляет, что в боях в Седьмом полицейском округе Кандагара, который захватили талибы, в результате наземных операций силовиков при поддержке боевой авиации за последние 24 часа уничтожено 70 боевиков «Талибана» и еще 8 ранены. Данные о потерях правительственных сил в этих боях не сообщаются.

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Кроме того, сообщают и о жертвах среди гражданского населения – по крайней мере нескольких погибших и десятки раненых.

Местное управление по делам беженцев сообщает, что около двух тысяч семей из районов Мир-Базаар и Мирвайс-Мина в седьмом округе Кандагара были вынуждены покинуть дома и в настоящее время находят убежище в других частях города.

Спикер полиции Кандагара Джамал Наси Баракзай сообщил, что боевики силой выгоняют людей из домов и используют их как укрытия. Это усложняет задачу выбить талибов из города, потому что, как говорят военные, они не хотят разрушать дома, передает радио Свобода.

Также сообщают о тяжелых боях в нескольких районах рядом с Кандагаром – в частности, в районе Данд, который окружает город, а также Аргандаб и Спин-Болдак.

Талибы тем временем вообще не подтверждают, что ведут бои в Кандагаре. Но они утверждают, что захватили несколько основных блокпостов в районах Спин-Болдак, Данд и Жарай.

Провинция Кандагар была центром движения «Талибан», прежде чем международная операция под руководством США не устранила это движение от власти; город Кандагар – неформальная «столица» народа пуштунов, представители которого составляют огромное большинство боевиков движения.

С начала мая, когда США и их союзники начали выводить из Афганистана свои войска, талибы, по сообщениям, захватили еще десятки административных районов Афганистана в разных частях страны, значительно расширив уже и так немалые подконтрольные им территории.

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Автор: Ирина Погорелая