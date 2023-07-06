Журналисты уже выразили сомнения, что предложенный комплекс мер способен предотвратить новую утечку.

Пентагон решил ужесточить правила обращения с секретной информацией после того, как в начале этого года военнослужащий Национальной гвардии США слил в Сеть множество военных секретов. Об этом пишет американское издание Politico.

Накануне Пентагон обнародовал результаты комплексной проверки в системе американской безопасности, начатой после утечки документов. Проверка не обнаружила систематических сбоев и необходимости в радикальном изменении способов защиты секретной информации в Пентагоне.

Тем не менее, проверка все же выявила области, в которых Пентагону необходимо улучшить меры ответственности, чтобы предотвратить будущие утечки. В частности нужно более точно отслеживать, кто имеет доступ к секретным документам и где хранится эта информация. Также Пентагон хочет убедиться, что все сотрудники, имеющие доступ к секретам, подписали актуальное соглашение о неразглашении.

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Министр обороны США Ллойд Остин уже распорядился, чтобы ответственные лица Пентагона "подтвердили", что их подчиненные, имеющие постоянный доступ к конфиденциальной информации, действительно в таковом нуждаются.

Также Пентагон хочет до конца года создать централизованную систему, которая будет отслеживать использование секретной информации американскими государственными органами. Одновременно планируется обновить процедуры безопасности, чтобы прояснить их значение и уменьшить любую "двусмысленность".

"Эта проверка показала, что подавляющее большинство сотрудников Министерства обороны, имеющих доступ к секретной информации, заслуживают доверия и что все компоненты Министерства обороны демонстрируют широкую приверженность безопасности", — заявил Остин.

По мере того, как министерство обороны будет выполнять рекомендации, "будет уделено особое внимание защите от любых "чрезмерных исправлений", которые могут помешать обмену информацией" между государственными ведомствами.

Politico отмечает, что американский нацгвардеец Джек Тейшейра, который устроил масштабную утечку американских секретов, поделившись ими с друзьями в Интернете, имел законный допуск к секретным документам. По этой причине не вполне ясно, как новые ужесточенные процедуры Пентагона могли бы предотвратить новую утечку по такому же сценарию.

Утечка секретных данных Пентагона в 2023 году

В начале апреля по Интернету начали расходиться фотокопии документов Пентагона, на которых стоял гриф секретности. В начале появлялись в основном документы, прямо касающиеся хода войны в Украине, а после и те, которые описывают ситуацию или взаимоотношения США с другими странами.

Спустя несколько дней в США был задержан военнослужащий американской Нацгвардии 21-летний Джек Тейшейра. Как выяснилось, он несколько месяцев показывал своим друзьям в интернете секретные документы, к которым имел доступ по роду службы. Документы выкладывались на закрытом сервере Discord для узкого круга "своих", но кто-то из этого круга таки слил документы в открытый доступ.

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