Установили личность россиянки, которая набросилась на украинцев в Германии / скриншот

Россиянка из Германии, призвавшая "уничтожить украинцев как евреев" - 40-летняя Марина Смыслова из Москвы.

Эту информацию в Instagram-stories обнародовала пострадавшая от неадекватного поведения россиянки Оксана Фельская.

Россиянка Смыслова окончила факультет гуманитарных и социальных наук РУГН. В соцсетях женщина отмечала, что посещала город Инсбрук в Австрии, что примерно за полтора часа езды до места, где она набросилась на украинцев.

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Страницы россиянки в соцсети / скриншот

Смысловая не публикует свежие фото и видео в соцсетях, но там сохранились кадры 10-летней давности, на которых она находится в Австрии. 

Вероятно, смысловая живет в Австрии / скриншот

Кроме того, украинка заявила, что россиянка, вероятно, работает в магазине Сосоѕкіеп.

Россиянка, оскорблявшая украинцев / скриншот

В Instagram у россиянки ноль фото, зато есть 64 подписчики и 25 подписок. 

Страница смысловой в Instagram / скриншот

В Linkedin россиянка называет себя Marina Bode. Она имеет 149 контактов и отмечает, что находится в Мюнхене (Германия).

Аккаунт россиянки в Linkedin / скриншот

Как сообщал УНИАН, ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

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Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев". 

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