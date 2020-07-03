Скончался самый старый кот в мире

По словам хозяйки, кот ничем не болел, но под конец жизни сильно похудел.

В Англии умер самый старый в мире кот по кличке Щебенка.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Коту был 31 год. По словам хозяйки животного Мишель Херитедж, бело-рыжего котенка ей подарили на 20-летие. С тех пор она с ним не расставалась.

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По ее словам, он ничем не болел, но под конец жизни сильно похудел. Также Мишель рассказала, что кот ушел из дома и не вернулся.

Необычное долголетие кота женщина объяснила тем, что баловала животное как ребенка, поскольку детей у нее не было. Кроме кота, у Херитедж была кошка, которая прожила 25 лет.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании в возрасте 14 лет умер кот Боб, ставший героем книги и одноименного фильма «Уличный кот по кличке Боб».

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