В Британии умер знаменитый кот Боб, о котором сняли фильм (фото)

Музыкант Джеймс Боуэн нашел брошенного и раненного Боба в 2007 году, когда сам боролся с наркозависимостью.

В Великобритании в возрасте 14 лет умер кот Боб, ставший героем книги и одноименного фильма «Уличный кот по кличке Боб».

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Животное скончалось в понедельник 15 июня.

«Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Он дал мне гораздо больше, чем просто дружеское общение. С ним я нашел направление и цель, которой мне не хватало. Он встретил тысячи людей, коснулся миллионов жизней. Никогда не было такого кота, как он. И никогда больше не будет», – заявил владелец кота Джеймс Боуэн.

Музыкант Джеймс Боуэн нашел брошенного и раненного Боба в 2007 году, когда сам боролся с наркозависимостью. Он стал заботиться о коте и брать его на свои уличные выступления, а затем они стали вместе продавать прохожим газету The Big Issue. По словам Боуэна, Боб стал его причиной вставать каждое утро.

В итоге Боуэн написал серию книг о своих отношениях с котом, первая из которых вышла в 2012 году и стала бестселлером. Уже в 2016-м режиссер Роджер Споттисвуд снял одноименный фильм по книгам Боуэна. Продолжение истории - «Подарок от кота Боба» -должно выйти в кинопрокат в 2020-2021 годах.

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