За прошлый год Украина прибавила больше всего баллов среди всех стран рейтинга, заняв 37 место из 121 в общем итоге.

Украина заняла 19 место по уровню влиятельности в мировом рейтинге "мягкой силы" - "Global Soft Power Index".

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, за прошлый год Украина прибавила больше всего баллов среди всех стран рейтинга, заняв 37 место из 121 в общем итоге.

Отмечается, что это международное исследование восприятия национальных брендов, которое проводит Brand Finance, охватывает 100 тысяч респондентов. Для сравнения, в 2021 году Украина занимала 61 позицию.

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Индекс показывает способность влиять на других посредством убеждения, а не принуждения и силы. Среди изучаемых показателей, в частности, влиятельность, узнаваемость и репутация стран.

Благодаря успешному применению дипломатических инструментов Украина вошла в 20 самых влиятельных стран мира. В прошлом году Украина занимала 45 место в рейтинге влиятельности.

В то же время по показателю узнаваемости Украина поднялась с 47 на 14 место. Репутация Украины продемонстрировала умеренное улучшение, рост показателя сдерживают респонденты из Азии, которые считают, что репутация Украины несколько снизилась.

Как отмечается, результаты были представлены сегодня в Лондоне на Global Soft Power Summit 2023, который в этом году сфокусирован на Украине. Спикерами, в частности, стали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, первая леди Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Отчет о восприятии Украины в мире за 2022 год четко показал, что Украина больше не terra incognita. Подтверждением этого являются результаты Украины в "Global Soft Power Index 2023". В течение последнего года Украина приложила большие усилия, чтобы рассказать свою историю, создать свой нарратив и получить поддержку. Нынешний результат является достижением мужественного украинского народа, президента Украины Владимира Зеленского, наших Вооруженных сил и всех, кто рассказывал историю Украины", - отметил Кулеба.

Как сообщается, общий индекс "мягкой силы" базируется на оценке узнаваемости страны, ее репутации и влиянии, а также на таких показателях: бизнес и торговля, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения, управление и устойчивое развитие.

Украина в других рейтингах

Как сообщал УНИАН, аналитики Global Firepower опубликовали ежегодный рейтинг сильнейших армий мира, оценив военный потенциал 145 государств. Украина стремительно поднялась в рейтинге и заняла 15 место среди сильнейших армий мира. В 2021 Украина заняла 25 место, а еще годом ранее, в 2020, Украина заняла 27 место.

Также, Украина поднялась с шестого на второе место среди стран Европы в рейтинге открытых данных Open Data Maturity. По итогам прошлого года уровень зрелости открытых данных в Украине составляет 97%, в то же время средний показатель в Европе составляет 82%.

Из-за полномашстабной войны Украина за 2022 год потеряла позиции в рейтинге продовольственной безопасности (71 место среди 113 стран). А по уровню доступности продуктов Украина заняла последнее место в Европе.

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