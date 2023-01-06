Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной.

Аналитики Global Firepower опубликовали ежегодный рейтинг сильнейших армий мира проведя ранжирование на основе имеющейся огневой мощи.

При формировании рейтинга эксперты использовали более 60 отдельных факторов для определения оценки каждой страны учитывая количество воинских подразделений и финансовое состояние, материально-технические возможности, географию и другие аспекты.

Всего аналитики рассмотрели военный потенциал 145 мировых держав. В первой двадцатке в этом году есть значительные изменения.

Видео дня

ТОП-20 сильнейших армий мира:

США. Россия. Китай. Индия. Великобритания. Северная Корея. Пакистан. Япония. Франция. Италия. Турция. Бразилия. Индонезия. Египет. Украина. Австралия. Иран. Израиль. Вьетнам. Польша.

Аутсайдерами рейтинга самых могущественных армий мира стали Молдова, Бенин и Бутан.

Украина в рейтинге сильнейших армий мира

Вооруженные силы Украины постепенно улучшали свои позиции в рейтинге Global Firepower. В прошлом году Украина заняла 22 место среди 140 стран, поднявшись на три ступеньки в рейтинге сильнейших армий мира.

В 2021 Украина заняла 25 место, а еще годом ранее, в 2020, Украина заняла 27 место.

Вас также могут заинтересовать новости: