ВСУ попали в 30 сильнейших армий мира – рейтинг
15:19, 17 января 2020Оружие
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В 2018 году Вооруженные Силы Украины были на 28 позиции этого рейтинга.
Топ 10 возглавили США / фото УНИАН
Украинское войско оказалось на 29 месте из 137 армий мира в рейтинге издания Global Firepower.
Global Firepower оценивало страны по 55 показателям: количество оружия, военной техники и численность армии.
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В то же время топ - 10 возглавили США, Россия, Китай, Индия, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Турция и Германия.
Эксперты также учитывали транспортную инфраструктуру, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.
В 2018 году Вооруженные Силы Украины были на 28 позиции этого рейтинга.
Как сообщал УНИАН, СМИ узнали, что в распоряжении США имеется 1750 развернутых ядерных боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, демонтажа ожидает примерно 2000 боеголовок, доводя общее число боеголовок до 5800.
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