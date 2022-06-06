Это решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока РФ не прекратит войну и не вернет Крым.

Национальный совет по электронным СМИ в Латвии (NEPLP) запретил транслировать в стране 80 оставшихся российских телеканалов.

Это решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока РФ не прекратит войну и не отдаст Крым Украине, сообщает издание Delfi.

По одной из новых законодательних норм Латвии, в ней не могут работать программы страны-агрессора, угрожающей территориальной целостности другого государства.

Под запретом - ряд каналов: "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец" и другие.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз в рамках шестого пакета санкций против РФ отключит российские каналы – Rossiya24, TV center International, RTR Planeta от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС.

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