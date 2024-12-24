Он отметил, что заявки уже подали более тысячи украинцев, и большую часть из них уже обработали.

Во время второго набора количество людей, которые будут иметь желание вступить в Украинский легион в Польше, будет значительно больше.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире телемарафона. Он отметил, что это произойдет из-за расширения информационной кампании и борьбу с фейками против легиона.

Он отметил, что заявки уже подали более тысячи украинцев, и большую часть из них уже обработали, отобрав тех людей, которые подпишут контракты на военную службу уже 10 января.

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По словам посла, во время второго набора также расширилась география стран, из которых приезжают желающие вступить в легион. Он отметил, что ранее большинство желающих были из Польши, Германии, Эстонии, Чехии, Швеции и Ирландии, а сейчас желающие есть из Италии, Дании и Австрии.

Боднар не назвал количество тех, кто попал в первый набор, поскольку это "закрытая информация", но известно, что добровольцы легиона имеют высокую мотивацию и моральную подготовку.

Украинский легион в Польше

Летом президент Владимир Зеленский после подписания соглашения по безопасности с премьер-министром Польши Дональдом Туском объявил, что Киев и Варшава договорились о формировании добровольческого военного подразделения из украинцев, которые находятся на территории стран ЕС. Он рассказал, что Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами.

Уже 16 ноября первая группа добровольцев Украинского легиона приняла присягу.

23 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в Украину уже поехали первые добровольцы из "Украинского легиона", который формируют в Польше.

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