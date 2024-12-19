По словам Веслава Леснякевича, в Украине уничтожена критическая инфраструктура, а люди часто лишены базовых бытовых удобств.

Польша этой зимой готова принять новую волну беженцев из Украины. Об этом во время Форума устойчивости Варшава - Киев заявил заместитель министра иностранных дел Польши Веслав Леснякевич, сообщает Укринформ.

По словам дипломата, Польша "осуществляет системные действия по подготовке страны к приему очередной волны беженцев". Он подчеркнул, что в 2022 году страна не была полностью готова к приему большого количества беженцев из Украины, при этом тогда весомую роль сыграли обычные граждане страны и органы местного самоуправления.

"Сейчас мы улучшаем свои планы, готовимся к возможности появления очередной волны беженцев. Она не исключена, ведь идет зима", - отметил Леснякевич.

Видео дня

Он подчеркнул, что в Украине в значительные степени уничтожена критическая инфраструктура, а люди очень часто лишены базовых бытовых удобств, и Польша "уже готова принимать беженцев" и "имеет места для приема украинцев, которые хотели бы найти временное убежище".

Украинские беженцы в Польше

Как сообщал УНИАН, каждый десятый бизнес в Польше открывает украинец. Чаще всего украинцы начинают собственное дело в Варшаве.

В первом квартале 2024 года рекордные 74 050 новых ФОПов открыли украинцы, что на 33,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также мы писали, что в Польше значительно ухудшилось отношение к украинским беженцам. Кроме того, большинство поляков выступают против дополнительной помощи Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: