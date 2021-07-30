Самолеты оформлены в приоритетном порядке.

В Турцию из Одессы вылетели самолеты ГСЧС для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, сегодня днем пограничники в приоритетном порядке оформили два воздушных судна и 14 членов экипажа на аэродроме "Школьный" (Одесса), где самолеты дозаправлялись.

"Оформление осуществлено вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест. Украинцы вылетели помогать тушить масштабные лесные пожары, очаги которых возникли 28 июля вблизи города Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир", - сообщили в отряде.

Пожары в Турции

Как сообщал УНИАН, 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились лесные пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

Также стало известно, что Украина направит в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров. По состоянию на 29 июля информации о пострадавших украинцах от пожаров на юге Турции не было.

Сегодня МИД Украины призвал украинцев воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов.

Автор: Лариса Козовая