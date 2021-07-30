Владимир Зеленский пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану помочь в борьбе с пожарами.

30 июля в охваченную лесными пожарами Турцию на помощь отправится украинский пожарный самолет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

"Выразил своему другу - президенту Реджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - написал он.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что как только в Турции начались пожары, дипломатам было поручено круглосуточно мониторить потребности граждан и угрозы безопасности.

"Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего", - написал он в Twitter.

Пожары в Турции: что известно

В Турции разгорелись мощные лесные пожары вблизи популярных среди украинцев курортов, в частности - в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде. Также пожар добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и гостиниц. Из-за этого власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.

В настоящее время стихия унесла жизни трех человек, еще 122 пострадали. Причины возникновения пожаров пока не известны. Допускается, что это могло произойти из-за жаркой погоды - температура воздуха в районе Анталии и Сиде сейчас достигает 40 градусов.

Автор: Олег Давыгора