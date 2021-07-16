Сломанное судно несколько дней дрейфовало.

Рефрижераторное судно THORN1 с украинскими моряками сломалось в Аденском заливе возле порта Джибути. На борту от инсульта умер один член экипажа.

Об этом сообщает издание "Думская".

Судно THORN1 направлялось в Индию на "распил". На борту корабля находились 11 человек экипажа, из них 10 – граждане Украины. Во время прохождения через Аденский залив у судна закончилось топливо и вышла из строя система жизнеобеспечения в 38-градусную жару.

Судно несколько дней дрейфовало, после чего спасательные службы порта Джибути отбуксировали его к берегу, где оно стало на якорь. На берег смогли сойти лишь два члена экипажа.

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При этом сообщается, что из-за сильной жары у одного из моряков случился инсульт. Мужчина умер. Он был из Очакова.

На место прибыл консул Украины в Эфиопии и якобы есть представитель судовладельца.

Как ранее сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Турции задержали судно из более 20 украинскими гражданами, четырех украинцев арестовали. Им предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

Остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели.

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Автор: Анастасия Горбачева