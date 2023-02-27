Принятый в Польше закон о беженцах поставил в затруднение чиновников на местах.

В Польше украинских беженцев обязали оплачивать половину расходов на проживание в муниципальных общежитиях и отелях. Местные власти растеряны, ведь среди беженцев есть нетрудоспособные лица без доходов, пишет nowaruda24.pl.

С 1 марта в Польше вступает в силу закон, который обязывает беженцев оплачивать половину расходов на их проживание и питание в "коллективных средствах размещения", принадлежащих местным органам власти. Как подсчитали власти города Новая Руда, находящимся на их попечении 52 украинским беженцам придется платить за проживание по 35 злотых в день.

Координатор помощи украинским беженцам в мэрии Новой Руды Барбара Пострах рассказала журналистам, что исполнительных подзаконных актов к закону нет, поэтому местные власти ждут указаний от губернатора.

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"Мы сами не знаем, как все это делать, потому что есть список людей, которые освобождены от этих сборов. Среди них: лица, имеющие листок нетрудоспособности или группу инвалидности, женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет, беременные женщины или женщины, воспитывающие ребенка до 12 месяцев, одинокие лица, воспитывающие не менее трех детей, несовершеннолетние и лица которые находятся в трудной жизненной ситуации, которая не позволяет им внести свой вклад в расходы", – заявила она.

Местные чиновники не знают, что делать, если люди не смогут оплачивать эти расходы – следует ли выселять их на улицу в таком случае.

"Это не очень хорошо выглядит со стороны правительства, они не очень конкретно регулируют даже такой крайне важный вопрос, как выселение людей, находящихся в тяжелом финансовом положении", – заявил мэр Новой Руды Томаш Килински.

Украинские беженцы в Польше

По данным ООН, в настоящее время на территории Европы остаются около 4,8 млн украинских беженцев. Больше всего украинцев осело именно в Польше – 1,5 млн.

Как показывают данные соцопросов, почти все украинские беженцы трудоспособного возраста, которые хотели найти работу в Польше, смогли это сделать. С начала войны около 900 тысяч беженцев из Украины были трудоустроены в Польше на упрощенных условиях.

В то же время Германия упрекает страны Западной Европы за то, что они приняли слишком мало украинских беженцев. К примеру, Испания приняла в 10 раз меньше украинцев, чем Польша.

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