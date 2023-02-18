Нападение России 24 февраля 2022 года существенно изменило структуру трудоустройства мигрантов из Украины в Польше.

Большинство работающих беженцев планируют вернуться в Украину несмотря на то, что нашли работу в Польше – почти 64%. Зато из-за длительной войны беженцы все чаще заявляют, что их возвращение состоится через несколько лет. ​

Только 6% беженцев убеждают, что планируют остаться в Польше навсегда. Это почти в 5 раз меньше, чем декларировали экономические мигранты, приехавшие в Польшу до вторжения 24 февраля 2022 года. Тогда о намерениях остаться в Польше заявляла треть трудовых мигрантов из Украины (33%). Об этом свидетельствует сравнительный анализ портретов трудовых мигрантов и работающих беженцев в Польше, сделанный на основе исследований Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета в течение последних лет (2020-2022 гг).

Среди работающих беженцев из Украины преобладают женщины (95%), тогда как к 24 февраля 2022 года женщины составляли менее половины экономических мигрантов (42%). ​Возрастная структура граждан Украины, имеющих работу в Польше, существенно не изменилась после 24 февраля. Большинство работающих граждан Украины в Польше (независимо от того, прибыли они до 24 февраля 2022 года или после этой даты) – это люди в возрасте 26-45 лет. ​

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Две трети беженцев после 24 февраля 2022 года (71%) приехали в Польшу с детьми до 18 лет. До 24 февраля 2022 года только каждый десятый трудовой мигрант из Украины (11%) приехал в Польшу с детьми.​

Зато до 24 февраля в Польшу прибывали преимущественно трудовые мигранты с высшим или незаконченным высшим образованием (69%). После нападения России 24 февраля 2022 года структура образования беженцев из Украины в Польше является более дифференцированной.​ 59% работающих беженцев имеют высшее или незаконченное высшее образование, почти треть – профессиональное.

Структура по месту жительства отражает последовательность боевых действий в отдельных областях Украины в 2022 году. В первой волне большинство беженцев приезжали из северных и центральных областей (62%). Во втором полугодии 2022 года существенно вырос процент жителей южного региона, а процент жителей центрального – уменьшился.​

Нападение России 24 февраля 2022 года существенно изменило структуру трудоустройства мигрантов из Украины в Польше. После 24 февраля наибольшей профессиональной группой людей в Польше стали беженцы, которые работали в Украине в сфере услуг и высококвалифицированные специалисты. Каждый десятый работающий (или те, кто собираются работать) беженец в Украине был работником торговли, сферы образования или выполнял физическую работу.

Больше всего беженцы трудоустраивались в сфере услуг, отелях, торговли и сфере общественного питания, промышленном производстве, а также логистической отрасли. До 24 февраля в Польше больше всего украинцев работало на строительстве, промышленном производстве, логистических складах и транспортной сфере.

Мигранты из Украины, работавшие в Польше до полномасштабного вторжения, лучше знали польский язык, чем беженцы. ​Зато сходство польского и украинского языков позволило за несколько месяцев 2022 года беженцам существенно улучшить уровень знания польского. ​Во время первой волны беженцев две трети (66%) заявляли об отсутствии или слабом знании польского языка, тогда как во второй половине 2022 года этот процент снизился на 19 процентных пунктов и составил 47%. ​

Каждый третий экономический мигрант, который работал в Польше до 24 февраля 2022 года (31%), и каждый третий беженец (33%) владеет английским как минимум на коммуникативном уровне. За 2022 год значение этого показателя не изменилось.

Украинские беженцы в Польше: детали

Исследования, проведенные Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета показывают, что почти все беженцы трудоспособного возраста из Украины, которые изъявили желание работать в Польше, нашли работу.

82% украинских беженцев не имели опыта работы в Польше до полномасштабного вторжения РФ, 89% никогда не работали в Чехии, а также 83% - в Румынии.