По словам адвоката, депортация мужчины является "абсурдной идеей".

Власти Саксонии постановили депортировать из Германии в Украину успешного бизнесмена, который прожил в стране более 10 лет, пишет BILD.

Речь идет о Валерии Стародубе, который руководит фирмой по перевозке автомобилей и предоставляет рабочие места украинским беженцам. Однако мужчина столкнулся с угрозой депортации, ведь местная миграционная служба отказалась продлить ему вид на жительство, что угрожает не только его бизнесу, но и сотрудникам, которые работают в компании.

В BILD рассказали, что Стародуб живет в Германии с 2013 года, а с 2016 добивается продления своего разрешения на пребывание, однако власти Лейпцига около семи лет игнорировали его запросы.

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"В мае 2024 года местная администрация отказала ему в продлении вида на жительство на основании старого заключения 2016 года, утверждая, что его бизнес "не представляет перспективной идеи". При этом Валерий никогда не получал государственных пособий - его компания занимается транспортировкой автомобилей и не только обеспечивает ему доход, но и платит зарплату сотрудникам", - отметили в сообщении.

В то же время адвокат Стародуба считает, что депортация является "абсурдной идеей", ведь из-за войны в Украине мужчина не может вернуться домой. Также это приведет к закрытию бизнеса и увеличению количества безработных людей, которые будут содержаться с помощью государственной социальной системы. Сейчас делом Валерия занимается суд.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Ранее журналисты сообщили, что в Литву стало прибывать больше беженцев из Украины. По словам чиновников, еженедельно в страну прибывают около 100 украинских беженцев.

В то же время кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы должны получать меньшую помощь, чем сейчас. Он отметил, что украинцы, которым в Германии сейчас выплачивают "помощь для граждан", должны получать более скромную помощь, предусмотренную для обычных просителей убежища.

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