Фридрих Мерц считается главным претендентом в кресло канцлера, поэтому его слова имеют значение.

Украинские беженцы в Германии должны получать меньшее пособие, чем сейчас. Об этом интервью газете Rheinische Post заявил глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которого считают потенциально следующим канцлером Германии.

По его словам, украинцы, которым в Германии сейчас выплачивают "пособие для граждан", должны получать более скромную помощь, предусмотренную для обычных просителей убежища. Это заявление он сделал, критикуя действующее немецкое правительство, которое, по мнению Мерца, слишком расточительно тратит бюджетные деньги.

В частности политик назвал "самой крупной, буквально взрывной статьей расходов" немецкого бюджета именно "пособие для граждан", которое выплачивается отнюдь не только украинцам.

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"Нам необходимо снова поставить систему с головы на ноги. Понятие "пособие для граждан" исчезнет. Мы планируем ввести новое базовое социальное пособие. Мы положим конец нелегальной миграции и таким образом сократим крупные расходы бюджета. Вновь прибывающих беженцев из Украины мы переведем с "пособия для граждан" на пособия, предусмотренные законом о пособиях для соискателей политического убежища. Вместе с этим мы сразу предоставим им разрешение на работу и ускорим процесс признания их профессиональных квалификаций", – заявил Мерц.

В частности политик раскритиковал нынешнюю систему, когда иностранец сперва должен выучить немецкий язык на курсах, чтобы ему разрешили трудоустраиваться. По мнению Мерца, выучить язык гораздо проще на работе, чем на курсах, которых, к тому, же на всех не хватает.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией. В чем суть проекта, пока не очень понятно.

Также мы рассказывали, что в Шотландии глава городского совета Эдинбурга подал в отставку после обвинений в домогательствах к украинским беженкам. Полиция Шотландии подтвердила, что расследует жалобу на неподобающее поведение чиновника.

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