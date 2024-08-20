Украинцы ехали восьмером в одной машине.

Из Германии депортировали украинцев – большую семью с малолетними детьми. Как сообщает BILD, их задержали в субботу на границе ФРГ и Польши близ Франкфурта-на-Одере.

"Немецкая полиция выборочно остановила легковой автомобиль с польскими номерами. За рулем был 31-летний гражданин Украины с действующим загранпаспортом. В машине уместились сразу семь пассажиров. Это были члены одной украинской семьи от 3 до 46 лет. У них не было документов, необходимых для въезда или пребывания в Германии", — сказано в сообщении.

По данным издания, украинцев доставили в отделение полиции. В отношении их начато расследование о незаконном проникновении и пребывании на территории ФРГ, а против водителя — о нелегальном ввозе иностранцев. Всех восьмерых депортировали обратно в Польшу.

Видео дня

Какие именно документы отсутствовали у украинцев, не уточняется.

Депортация украинцев из ЕС

Напомним, ранее сообщалось о возможной депортации из европейских стран украинских "уклонистов". Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Польши Мацей Дущик, в частности, заявлял, что в вопросе депортации страна руководствуется только законодательством Европейского Союза.

По его словам, Польша не может по просьбе правительства Украины создавать ситуацию, когда в разных странах ЕС будут принципиально разные подходы к украинским беженцам.

Вас также могут заинтересовать новости: