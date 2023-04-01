Полицейская статистика указывает на опасную тенденцию в немецком обществе.

Украинцы в Берлине становятся жертвами преступлений чаще, чем другие этнические группы. Об этом сообщает "Альянс украинских организаций" в Германии.

Отмечается, что депутат берлинского парламента Катрин Вален по просьбе "Альянса" сделала запрос в полицию касательно нападений на украинцев в Берлине. Из полученного ответа стало известно, что в период с 24 февраля 2022 года по март 2023 года в столице Германии было зарегистрировано 3250 преступлений против украинцев.

При этом среди нападений с телесными повреждениями – пострадавших украинцев в 2,5 раза больше, чем представителей других групп. Однако не уточняется, учтены ли в общей статистике сами немцы, или речь идет только об этнических меньшинствах.

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"Полиция не предоставила информацию, являются ли эти нападения политически мотивированными, хотя по нашим данным у нее может быть эта информация. Мы не знаем этого, но есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти", – заявили в "Альянсе Украинских Организаций".

Активисты обещают оказывать давление на власти Берлина и Германии для обеспечения большей безопасности украинцев.

Украинские беженцы в Германии

Согласно данным ООН, на конец января в Европе оставалось около 4,8 млн украинских беженцев. Больше всего в Польше – около 1,5 млн. Германия на втором месте – почти 900 тысяч украинских беженцев.

Местные власти в Германии утверждают, что уже исчерпали возможности для приема новых украинских беженцев. Рядовые немцы, которые согласились принять у себя украинцев, тоже недовольны тем, что беженцы остаются у них так долго.

Между тем эксперты признают, что украинцы спасли рынок труда в Германии. Они взяли на себя многие непопулярные вакансии, на которые не хотели идти сами немцы.

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