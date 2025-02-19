Заморозка заявлений будет действовать бессрочно на время проведения проверок.

Администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех заявлений на иммиграцию, поданных беженцами из Латинской Америки и Украины, ссылаясь на мошенничество и проблемы безопасности. Как пишет CBS News, речь идет о тех, кто имел возможность въехать в США по некоторым программам времен президентства Джо Байдена.

Отмечается, что заморозка заявлений будет действовать бессрочно, пока чиновники работают над выявлением потенциальных случаев мошенничества и улучшением процедур проверки из-за опасений, связанных с национальной и общественной безопасностью.

Так, в служебной записке от 14 февраля чиновник Службы гражданства и иммиграции СШАЭндрю Дэвидсон приказал ввести "административную паузу" по всем "ожидающим рассмотрения запросам на пособия", поданным мигрантами, которым уже разрешили въехать в США по трем программам администрации Байдена.

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Они включают политику под названием Uniting for Ukraine, разработанную для предоставления убежища тем, кто бежал от российского вторжения в Украину. Примерно 240 000 украинцев с американскими спонсорами прибыли в США в рамках этого процесса до вступления президента Трампа в должность. Другая затронутая программа, известная как CHNV, позволила 530 000 кубинцам, гаитянам, никарагуанцам и венесуэльцам, спонсируемым американскими гражданами, въехать в США.

Третья затронутая программа состоит из случаев, которые позволили некоторым колумбийцам, эквадорцам, центральноамериканцам, гаитянцам и кубинцам с американскими родственниками приехать в США, чтобы дождаться выдачи грин-карты.

Пауза, сказал Дэвидсон в своем меморандуме, потенциально может быть снята, но только после того, как должностные лица завершат "комплексный обзор и оценку всех иностранцев в рамках этих программ.

Украинские беженцы - новости

В Чехии, Польше и Германии хотят создать центры возвращения украинских беженцев, которые должны облегчить украинцам процесс возвращения на родину. Кроме того, польское правительство планирует лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщщила, что в США приостановлен прием заявок на программу Uniting for Ukraine (U4U), по которой украинские беженцы могли получить разрешение на пребывание в стране. В то же время программа Temporary Protected Status (TPS) продлена до 2026 года.

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