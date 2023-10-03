Ян Липавский отметил, что Киеву надо буде поработать над своим законодательством.

Чехия выступает за то, чтобы переговоры о членстве Украины в Европейском союзе начались уже этой осень или в начале следующего года. При этом украинское законодательство необходимо привести в соответствие с европейским.

"Было четко заявлено, что если Украина будет в Европейском Союзе, это четкая гарантия безопасности, потому что Европейский Союз – это мирный проект. Однако это правда, что Украина должна измениться, адаптировать свое законодательство к праву ЕС. ЕС - это долгий путь", - цитирует издание ČTK заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского в ходе встречи глав МИД ЕС в Киеве.

При этом он указал, что в Европе заинтересованы, чтобы Украина приняла необходимые стандарты и адаптировала свою правовую систему к европейской.

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"Это технический процесс, в ходе которого будут оценены, насколько Украина готова. Будет понятно, над чем ему еще предстоит поработать", - подытожил Липавский.

Членство Украины в ЕС - последние новости

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе. Официальный статус кандидата Киев получил еще в июне 2022 года вместе с рекомендациями для Украины.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Евросоюзе есть консенсус относительно членства Украины. Официальный Киев пообещал выполнить все рекомендаций, которые озвучила Еврокомиссия для открытия переговоров о членстве до конца 2023 года.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отметил, что самые сильные обязательства безопасности для Украины от ЕС будут заключаться в приобретении ею полноправного членства в Евросоюзе.

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