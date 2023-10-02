Он отметил, что проведение заседания Совета ЕС в Киеве надо понимать как четкое обязательство ЕС перед Украиной и продолжение поддержки во всех измерениях.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что самые сильные обязательства безопасности для Украины от ЕС будут заключаться в приобретении ею полноправного членства в Евросоюзе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве.

Высокий представитель ЕС рассказал, что сегодняшняя встреча предоставила лучшее понимание измерения безопасности ситуации, в которой сейчас находится Украина. Тема безопасности была в центре внимания во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и Кулебой.

"Однозначно, самые сильные обязательства по безопасности, которые мы можем предоставить Украине, заключаются в членстве в Европейском Союзе. Это самые сильные обязательства по безопасности для Украины", - подчеркнул дипломат.

Видео дня

Он напомнил, что Украина является страной-кандидатом на вступление и будет дальше двигаться по пути интеграции.

Он также рассказал, какую помощь ЕС оказывает Украине

Боррель отметил, что предложил многолетнее финансирование в рамках Европейского фонда мира, и в частности, речь идет о выделении до 5 млрд евро в следующем году. "Я надеюсь, что нам удастся достичь соглашения до конца года, когда страны-члены должны согласовать пересмотр многолетних финансовых границ", - сказал Боррель.

Также в ЕС продолжают подготовку украинских солдат. Сегодня речь идет о подготовке 40 тысяч украинцев в ближайшие месяцы, в том числе речь идет о специальной подготовке украинских пилотов. Кроме того, происходит взаимодействие над укреплением сотрудничества между украинской и европейской промышленностями.

"Мы продолжим работать над усиление устойчивости, кибербезопасности и обороны против гибридных угроз, таких как дезинформация", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил, что очень важно усилить поддержку по разминированию. "Это ключевое условие для экономического восстановления и восстановления Украины", - отметил он. Вместе с тем, ведутся обсуждения над дальнейшим продвижением всесторонних реформ, в том числе в секторе правоохранительных органов.

Как сказал Боррель, сегодня также обсуждались вопросы мира.

"Мы должны приобщаться - одновременно к поиску мира, и к реформам, которые необходимы для вступительного процесса. До конца года Совет ЕС получит отчет Еврокомиссии по пакету по расширению", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС отметил, что Формула мира президента Зеленского является единственной мирной инициативой, которая обсуждается международным сообществом.

"Мы продолжим работать как Европейский Союз, чтобы сделать ее более глобальной и основой для будущего мира", - подчеркнул Боррель.

Он заверил, что проведение заседания Совета ЕС в Киеве надо понимать как четкое обязательство ЕС перед Украиной и продолжение поддержки во всех измерениях.

"Это также посылает сильный сигнал России, что мы не запуганы вашими ракетами или дронами. Через несколько минут, как я покинул Одессу, на область обрушился новый рейд дронов. Нас не запугать вашими ракетами или дронами. Наша решимость поддерживать борьбу за свободу и независимость Украины тверда и будет продолжаться", - сказал Боррель.

Украина и членство в ЕС

Как сообщал УНИАН, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. ЕС предоставил Украине официальный статус кандидата в июне 2022 года. Тогда же Еврокомиссия представила Украине семь рекомендаций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в Европейском Союзе есть консенсус относительно будущего членства Украины. Украина обещает выполнить все семь рекомендаций, которые были озвучены Европейской комиссией для открытия переговоров о членстве до конца этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: