По его словам, Киев стремится стать "полноправным кандидатом на полноправное членство" в Евросоюзе.

Несмотря на планы Франции и Германии по членству Украины в Евросоюзе, украинские власти четко дала понять, что не согласятся на членство "второго сорта".

Об этом в интервью Politico сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Киев стремится стать "полноправным кандидатом на полноправное членство" в Евросоюзе.

Издание отметило, что Шмыгаль выступил с заявлением о членстве в ЕС в то время, когда дебаты о расширении обостряются перед рядом ключевых встреч.

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Журналисты напомнили, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полного членства в ЕС. Это могло бы стать основой для постепенной интеграции. Шмыгаль, однако, четко дал понять, что Украина не согласится на вариант медленной интеграции.

"Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза. Это имеет решающее значение", - отметил он.

Премьер выразил убеждение, что в течение двух лет Киев будет полностью готов стать членом ЕС. При этом он отметил, что Украина имеет уникальные аргументы в пользу членства.

"Мы хотим быть полноправным членом, потому что Украина сегодня является уникальной страной, которая заплатила такую огромную цену за желание стать членом Евросоюза. Ни одна другая страна-кандидат никогда не имела такой огромной поддержки населения – более 90% – которые хотят стать полноправным членом объединенной Европы", – сказал Шмыгаль.

Вступление Украины в ЕС

В конце зимы прошлого года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в ЕС.

Брюссель предоставил Киеву официальный статус кандидата в июне 2022 года и передал Украине рекомендации по внедрению реформ. За год Киев выполнил две из семи рекомендаций и больше в этом году выполнить не успеет.

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